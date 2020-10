Če govorimo o elektriki, bi bila za Slovenca mogoče optimalna izbira priključni hibrid, ki omogoča električni doseg do 60 kilometrov, kar zadostuje navedenim povprečno prevoženim kilometrom. Izbrati priključni hibrid ali električni avto pa je odločitev, ki jo mora sprejeti posameznik sam. Električni avto priporočam vsem, ki ga lahko polnijo doma ali v službi.

Tisti, ki živijo v bloku, si zaradi polnjenja težko privoščijo električni avto, saj ga doma ne morejo polniti. Da bi iz svojega stanovanja potegnili podaljšek za elektriko, seveda ne pride v poštev. To so izzivi, ki čakajo ne zgolj nas, Porsche Slovenija, temveč tudi državo, ki bo morala poskrbeti za še ustreznejšo infrastrukturo.

Slovenci smo dizelsko gnan narod, pomembna nam je poraba goriva, redki so tisti, ki izračunajo stroške lastništva avtomobila skozi celotno dobo. Okoljevarstveniki nas bodo prisilili, da bomo začeli bolj razmišljati o električnem avtu vsaj kot o drugem vozilu v družini, seveda pa bo morala biti tudi cena primernejša.

Pri Volkswagnu so se zavezali, da bodo do leta 2050 proizvajali samo še električna vozila, zato bo paleta iz leta v leto večja. Že konec letošnjega leta bo na ceste zapeljal električni športni terenec ID.4, prihodnje leto pa še limuzina ID.5 v velikosti passata.

V določeni meri se tudi sam pridružujem mnenju, da če nekdo plača 40 in več tisoč evrov, bi moral biti tisti prvi občutek nekoliko boljši. Toda ko avto zapelješ, je vtis čisto drugačen, teh malenkosti ne opaziš, saj se avto pelje fenomenalno. Je pa očitno tovarna morala sprejeti neki kompromis med ceno in materiali, ki so vgrajeni in so malce slabši od tistih, ki smo jih na primer vajeni pri golfu ali passatu.

Matej Štakul