»S poobjavo prirejene fotografije je premier znova pokazal, da mu pri diskreditiranju medijev in profesionalnih novinarjev, zlasti pa novinark, ki ne tulijo v njegov politični rog, ni para med politiki. Znova je dal tudi javno vedeti, da ne razume, da je spoštljivo javno komuniciranje eden od temeljev demokracije,« so zapisali.

Tvit so označili za »nov šovinistični, mizogini tvit«, ki je sicer »le eden v vrsti sorodnih tvitov, ki so bili že deležni tudi obsodbe na sodišču«. »Sramujemo se, da takšen predsednik vlade predstavlja našo državo doma in v tujini. Če ne more nadzirati svojih objav v službenem času, naj odstopi,« so zapisali. Vse politike, ki z njim sodelujejo »in mu blatenje državljanov z najvišje pozicije moči omogočajo, hkrati pozivamo, da mu to preprečijo, saj premierski položaj vsem na očeh grobo zlorablja«, so dodali.