Podaljšek za brexit: Grožnje, koncesije in konec pogajanj

Še slaba dva meseca in pol ločita Evropsko unijo in Združeno kraljestvo od konca prehodnega obdobja, v katerem naj bi dosegli dogovor o prihodnjih odnosih na področjih trgovanja, sociale, enakopravnega delovanja podjetij, okoljskih vprašanj, ribiških pravic – skratka vseh vidikih življenja, ki so jih v Evropski uniji urejali s skupno zakonodajo in ugodnostmi enotnega trga. Tako kot so se pogajanja o ločitvenem dogovoru letošnjega januarja sklenila tik pred zdajci, se tudi pogajanja o prihodnjih odnosih med Veliko Britanijo in Evropsko unijo premikajo v nekajtedenski podaljšek. Temperatura na obeh straneh narašča. Zagotovo drži, da oboji želijo dogovor, a ne za vsako ceno. Še bolj pa drži, da oboji želijo zaščititi svoje koristi. Toda če bodo hoteli doseči dogovor, bodo morali biti pripravljeni popuščati tako na britanski kot evropski strani.