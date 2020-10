Balkan žaluje za Boro Drljačo

Prejšnji teden je v 80. letu starosti po dolgi in hudi bolezni umrl srbski pevec narodne glasbe Bora Drljača. V sredo so se na pogrebu od njega poslovili prijatelji in prijateljice, za njim pa na spletu žalujejo tudi tisti, ki niso nikoli poslušali njegove glasbe. Bora Drljača je imel namreč enega od najbolj simpatičnih računov na twitterju na Balkanu, njegove objave pa so zabavale mlado in staro. Drljača je na twitterju namreč vedno pisal z velikimi tiskanimi črkami, namesto sovraštva in pametovanja, ki smo ju vajeni pri drugih, pa je poročal predvsem o tem, koliko kave je spil, kako se počuti, kdaj je šel na sprehod, s svojimi sledilci in sledilkami pa je kdaj delil tudi kakšno šalo, na primer: Nekoč sem bil mlad in lep, zdaj pa sem samo še lep. Poročal je o tem, kaj mu je rekla žena, kdaj gre spat, ko je delil objave drugih, pa je pripisal: RETVET. Njegov račun na twitterju je bil nedavno izbrisan, številni pa so delili njegovo objavo, da je čas za spanje.