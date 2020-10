Predsednik organizacijskega odbora Gazela Miha Vrbinc je na dogodku, ki je tokrat potekal virtualno, poudaril, da so ponosni na 20 let uspešnega spodbujanja dinamične in trajnostne rasti podjetij – gazel. Projektov s tako tradicijo, zanosom in s toliko dogodki - kar 139 izborov je bilo v teh letih - v svetu ni veliko. V projektu Gazela tako ob 20. obletnici jeseni pripravljajo zbornik v angleščini za promocijo slovenskega podjetništva v tujini, pri čemer jim bo ob strani stal stalni partner SPIRIT.

Direktorica Regionalne zbornice Gorenjska Jadranka Švarc je v pozdravnem nagovoru izpostavila pomen podpornih institucij in države, da lahko podjetja – gazele skačejo še višje. Regijske gazele so izjemno pomembne in vplivajo tako za lokalno okolje kot celotno gospodarstvo in družbo. Pripravljene so na spremembe, ustvarjajo nova delovna mesta, se nenehno izobražujejo, razvijajo in vlagajo, predvsem pa ravnajo odgovorno. Po njenih besedah je na Gorenjskem veliko podjetij – gazel in podjetij, ki so na dobri poti do tega cilja.

Naziv Zlata gazela so v 19 letih prejela tri podjetja, ki imajo sedež na Gorenjskem; Mebor, NiceLabel in Knauf Insulation. Sedem podjetij se je povzpelo med slovenske finaliste za najvišje priznanje Zlata gazela. Kako trajnostno in stabilno poslujejo vsi regijski zmagovalci, je na osnovi najnovejše raziskave uspešnosti gazel predstavil Damir Simonović, analitik v družbi Bisnode. Kar 14 regijskih zmagovalcev gorenjske regije je v tem obdobju poslovalo brez enega negativnega poslovnega dogodka, le eno podjetje je izbrisano, s čimer izkazujejo 93-odstotno uspešnost. Tudi ko gre za verjetnost negativnega dogodka v prihodnjih 12 mesecih, dosegajo nadpovprečno oceno AA in 98 od skupaj 100 točk v primerjavi z regijskimi zmagovalci in s slovenskim gospodarstvom. Njihova dodana vrednost v letu 2018 dosega 58.680 evrov na zaposlenega. Imajo le 28,3-odstotni delež dolgov v financiranju, kar je najmanj med vsemi regijskimi zmagovalci.

Če je na trgu potencial 100, se ne zadovoljimo samo z 10

Mag. Matjaž Čemažar, direktor podjetja Domel, ki je bilo regijski zmagovalec leta 2014, je izpostavil, da so se po spomladanskem upadu naročila vrnila še v večjem obsegu in je v tem trenutku naloga vodstva, da celotno ekipo obdrži zdravo in v kondiciji, da jih bodo lahko izvedli. Njihovi vrednoti sta ambicioznost in ustvarjalnost. »Dokazali smo, da lahko visoko dodano vrednost ustvarimo tudi z motorji. Pogum nam vliva dejstvo, da so elektromotorji naša močna kompetenca, da nenehno vlagamo v razvoj, v digitalizacijo proizvodnih in poslovnih procesov v duhu višje produktivnosti, in da vemo, da smo na pravi poti.« Priznal je, da pogosto še sami ne vedo, kaj vse poganjajo njihovi motorji: za svetovni trg so jih izdelali že več kot 250 milijonov. Ko so podatke, kje vse so prisotni, predstavili zaposlenim, sta njihovo navdušenje in ponos poskočila na kvadrat, pravi Čemažar. Po njegovem se moramo v Sloveniji zavedati, da je naš trg cel svet.

V Zavarovalnici Triglav, ki jo na Gorenjskem vodi Janka Planinc, hkrati tudi predsednica Regionalne zbornice Gorenjska, podjetniški duh vnašajo tudi v zavarovalništvo. »Znamo se hitro prilagajati razmeram na trgu. Smo inovativna zavarovalnica tako pri razvoju novih produktov kot tudi širše.« Ko pa gre za regionalno zbornico, je Planinc optimistična. Nacionalni cilj GZS Slovenija 5.0 in 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega bodo dosegli s podpiranjem trajnostnih razvojnih projektov ter tako spodbudili rast še več podjetij – gazel.

Cilj podjetja Lotrič Meroslovje, bronaste gazele 2012, je po besedah direktorja Marka Lotriča, da sledijo poslovni strategiji trajnostne rasti, s katero bodo do leta 2025 postali evropska multinacionalka v družinski lasti z 20 lokacijami v tujini. »V meroslovju se krepita dva megatrenda, ki nas podpirata: celovita ponudba vseh meroslovnih storitev na enem mestu in specializacija. Podjetja meroslovni del prenašajo na zunanje specializirane partnerje in razvijajo svojo primarno dejavnost,« je pojasnil Lotrič in dodal, da se v tej krizi kaže pomembnost dobrih medčloveških odnosov do dobaviteljev in do kupcev.

Matej Košmrlj, izvršni direktor skupine podjetij NiceLabel, ki je bilo zlata gazela leta 2016, je pokomentiral, da v Sloveniji potrebujemo več ambicije in strasti za prodajo. »Če je potencial na trgu 100 točk, se ne zadovoljimo le z desetimi. Vztrajajmo. Odgovora ali recepta, kako spremeniti našo prodajno, marketinško kompetenco, ne bomo našli v Sloveniji, ker smo premajhni, da bi videli dovolj široko sliko. Moramo pogledati od zunaj in najeti izkušene tuje kadre, da bomo lahko sledili tujim trgom,« je prepričan Košmrlj.

Vizijo družinskega podjetja Mebor, zlate gazele 2018, da so s svojimi stroji in tehnologijo prisotni v vseh državah sveta, kjer žagajo les, pa je ponosno povedal vodja prodaje Simon Mesec. Zdaj so v 14 državah in uspešno sledijo cilju, da vsako leto prodrejo na dva nova trga. »Zanima nas stabilna, konstantna rast. Razvijamo nove tehnologije in zaposlujemo nove inženirje, da lahko ponudimo rešitve z višjo dodano vrednostjo in smo na trgu bolj konkurenčni,« je bil jasen Mesec. In dodal: »Leta 2025 bomo eden od treh največjih evropskih proizvajalcev gozdarskih strojev.« Na vprašanje, kako ponosno predstaviti potencial, kakovost in ambicioznost Slovenije, je odgovoril, da je včasih treba imeti malo več poguma in tvegati, sploh če na trgu prepoznamo potencial. A vse se začne z ambicijo.

Kako pomembno je za našo samozavest, da imamo nekoga, ki verjame v nas, je izpostavila olimpijska podprvakinja, magistra t.i. ´performance´ psihologije in TEDx govornica Sara Isaković. »Ljudi bi rada opremila s čim več orodji, s katerimi krepijo svojo odpornost na spremembe, da imajo fokus, da so drzni, se ne bojijo napak in prevzemajo odgovornost za svoj razvoj, napredek.« Poudarila je pomembnost lastnega občutka vrednosti, ne v smislu ega, temveč da sami sebe cenimo. Samo tako bodo tudi drugi cenili nas, je zaključila Isaković.

V sredo bo v Dnevniku objavljena lestvica 100 najhitreje rastočih podjetij gorenjske regije.