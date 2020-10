Kot je dejala Georgieva, so stimulacijski ukrepi obeh držav pozitivno vplivali na svetovno gospodarstvo, njihovo nadaljevanje pa bo pospešilo njegovo okrevanje po pandemiji covida-19. Hitrejše okrevanje bo po njenih besedah sicer odvisno tudi od razvoja in distribucije cepiva proti tej bolezni, vse skupaj pa lahko svetovnemu gospodarstvu do leta 2025 zagotovi 9000 milijard dolarjev.

Za ZDA je menila, da imajo še veliko prostora za dodatno proračunsko in monetarno stimulacijo. ZDA so doslej iz proračuna podjetjem in posameznikom zaradi koronavirusa namenile 3000 milijard dolarjev, trenutno pa se doslej neuspešno pogajajo o drugem paketu. Predsednik ZDA Donald Trump je nazadnje predlagal 1800 milijard dolarjev, vendar pa republikanski vodja senata Mitch McConnell govori le o 500 milijardah.

Po besedah Georgieve je nadaljevanje programa gospodarskih spodbud v ZDA odvisno od Washingtona, vendar pa je prepričana, da bo sprejet tudi drugi paket. »Seveda bi radi videli, da se ta življenjska nit za podjetja in delavce ohranja. To je naše glavno sporočilo - ne prekinjajte teh niti prehitro,« je dejala.

Glede Kitajske, ki je za ZDA drugo največje gospodarstvo na svetu, pa je dejala, da je prav tako zagotovila močno spodbudo globalnemu gospodarstvu - tako s fiskalne strani kot tudi z monetarne. Trdno okrevanje kitajskega gospodarstva pa je prineslo povečano povpraševanje državam, ki veliko izvažajo na Kitajsko.

»Pridružitev Kitajske mednarodnim prizadevanjem za razvoj in distribucijo cepiva lahko utrdi zaupanje, da se bo pandemija hitreje končala. Dokler ne bomo imeli trajnega izhoda iz te zdravstvene krize vsepovsod, bo okrevanje ostalo neenakomerno in nezanesljivo,« je še dejala prva dama IMF.