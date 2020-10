Španska obalna straža je v tem letu od julija do konca septembra zaznala 33 napadov ork ali morilskih kitov, kot jim tudi pravijo. V Gibraltarski ožini so napadle šest jadrnic, nadaljnjih pet v portugalskih vodah, 22 napadov pa so od avgusta našteli še ob galicijski obali na severozahodu Španije.

Jate ork z občasno več deset osebki vsako pomlad in poletje potujejo iz Gibraltarske ožine ali Cadiškega zaliva proti severu vzdolž atlantsko-pirenejske obale na lov za tuni, ki se v tem času spuščajo s severa proti jugu. Ribiči v teh krajih so navajeni srečanj z orkami, nekateri celo prepoznavajo posameznike v teh jatah in jim dajejo imena. Poznavalci teh živali pravijo, da so zelo radovedne, vendar do človeka niso napadalne. Zato je presenetljivo njihovo neobičajno vedenje v zadnjem času, zlasti mladičev, ki sledijo jadrnicam in jih napadajo.

Prve jate ork so letos v Galiciji ugledali 10. avgusta, devet dni zatem so opazili 13 ork, plavajočih v treh skupinah, od katerih se je samo ena lotila nadlegovanja manjših in srednje velikih jaht. Pred tem naj bi 29. julija napadle 14-metrsko britansko jadrnico ob rtu Trafalgar.

Po pričevanjih članov posadke je jahto obkrožilo devet ork in se več kot uro vztrajno zaletavalo v ladijski trup, s čimer so ji smer spremenile za 180 stopinj. Morski biologinji Rocio Espadi z Univerze v Sevilli se zdi to nepredstavljivo. Dejala je: »Te orke sem že od rojstva opazovala, kako rastejo, poznam njihove življenjske zgodbe in nikoli prej nisem videla napadov ali slišala zanje.«