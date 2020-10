Enainštiridesetletni Italijan, ki mu zaradi znanja in uspehov navijači pravijo tudi doktor, je dejal, da bi lahko izpustil tudi naslednjo VN, ki bo prihodnji teden na istem dirkališču v Španiji. »Na žalost se zjutraj, ko sem se prebudil, nisem počutil dobro. Kosti so me bolele, imel pa sem tudi rahlo povišano telesno temperaturo. Takoj sem poklical zdravnika, ki je opravil dva testa. Hitri test, PCR, je bil negativen, tako kot torkov, drugi test, katerega izvide sem dobil ob 16. uri, pa je bil pozitiven. Razočaran sem, da bom moral izpustiti dirko,« je dejal Rossi, ki je po precej smole v zadnji sezoni pri tovarniški ekipi Yamahe skupno šele 13.