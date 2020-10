Enako velja za maske. Saj, so potrošni material, ne trajajo večno, pravzaprav, če bi se res dosledno držali navodil, ki nam jih dajejo zdravniki, bi moralo biti odpadnih mask na kupe. Morda mi bo kdo rekel, naj ne delam iz muhe slona. Res je, vsak dan vidim eno, dve, tri na cesti ali pločniku ali pa v travi ob njem. Ali je to veliko ali ne, kaj pa vem. Je pa znak, da jih bo veliko, če se bo stanje s tem virusom (Harry Potter bi morda rekel »tisti, ki ga ne smemo imenovati«, saj nam gre večini vsaj malo na živce) še dolgo nadaljevalo. In če imamo težave s smetmi drugih stvari, ki jih pogosto uporabljamo in postanejo po uporabi neuporabne, ne vem, zakaj ne bi bilo enako z maskami. Morda so res rešitev pralne maske, pa še lepše so lahko.

Upam na ustvarjalno eksplozijo estetskih mask, ki jih po koncu (saj vendar bo tega enkrat konec, mar ne?) »virusne dobe« na koncu koncev ne bomo hoteli več odložiti, ker se bomo tako navadili, da nas polepšajo. Kot modni dodatki, klobuki, šali in ročne torbice na primer. In če bodo lepe, bo manj verjetno, da jih bomo hitro zavrgli. Morda jih bodo začeli prodajati v trgovinah z rabljenimi oblačili. Kaj pravzaprav maska je? Oblačilo? Modni dodatek? Poleg seveda trenutno težko pogrešljivega pripomočka za osebno zaščito drugih pred nami samimi… Morda se ne zavedamo dovolj ravno tega zadnjega. Ko si nadenemo kos oblačila, si ga nadenemo predvsem zaradi sebe. Da nas ne bi zeblo, da bi bili videti bolj zapeljivi in podobno. Pri maski pa je drugače. Dejansko naj bi jih nosili zaradi drugih. Sebi s tem še najmanj koristimo. In če ugotovimo, da se bomo lahko tudi polepšali, če bomo nosili izvirno ali estetsko dovršeno masko, si jih bomo morda lažje nadeli, saj bomo s tem hkrati ustregli tudi tistemu malemu narcisku v nas. In združili prijetno s koristnim. Kaj boljšega!

Do takrat pa, lepo vas prosim, pazite, da vam maska »slučajno« in »neopazno« ne pade med potjo na tla ali vam je ne odnese veter, ne da bi to opazili. Spomladi jih bodo večje ptice najbrž prav rade vgrajevale v svoja gnezda, kar pa ni najbolje za kasnejši zarod.