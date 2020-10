Vlada je v peti protikoronski zakon vgradila podaljšanje nekaterih dosedanjih ukrepov za blažitev posledic covida-19 in dodala še nove. Predlogi segajo na številna področja, minister je izpostavil zdravstvo, trg dela, gospodarstvo, socialno varstvo, izobraževanje, infrastrukturo.

Med drugim se podaljšujeta subvencioniranje čakanja na delo na domu ter izplačila nadomestil plač za delavce v karanteni. »Doslej smo ohranili skoraj 300.000 delovnih mest in omogočili gospodarstvu, da so imeli zaposlene na voljo takoj po preklicu epidemije in so lahko takoj zagnali svoje dejavnosti, kjer je bilo to mogoče,« je dejal Cigler Kralj.

Kot novost je izpostavil povračilo plače tudi za tiste, ki ne prihajajo na delo, ker je bila karantena odrejena otroku. Ukrep bo veljal že od 1. septembra.

Napovedal je tudi ponovno uvedbo mesečnega temeljnega dohodka, do katerega so bili samozaposleni in družbeniki upravičeni spomladi v času razglašene epidemije. Pogoj bo upad prihodkov v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019, ukrep pa bo veljal do konca leta.