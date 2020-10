Nizozemska policija je vodila obsežno akcijo, ki so jo s podporo Europola konec septembra sočasno izvedli v devetnajstih evropskih državah. Policisti, cariniki, inšpektorji za delo, davčni inšpektorati in drugi so s skupnimi močmi iskali potencialne osumljence tihotapljenja ljudi za izkoriščanje delovne sile. Posebno pozornost so namenili kozmetičnim salonom za urejanje nohtov, kjer so se osredotočali zlasti na izkoriščanje Vietnamcev, pa tudi nekaterim gradbenim, prevozniškim in logističnim podjetjem. V devetnajstih državah so preiskali skoraj tri tisoč lokacij, skoraj 34.000 oseb in nekaj več kot 12.000 vozil, pri čemer so identificirali 535 potencialnih žrtev in 193 osumljencev. Akcija naj bi vodila v več kot 600 novih preiskav.

V istem času so v Franciji preiskovali morebitno izkoriščanje v kmetijstvu. »Kriminalci žrtve mnogokrat najamejo v njihovi domovini, jih pripeljejo v drugo državo, tam pa jih imajo za novodobne sužnje,« so zapisali v poročilu Europola. Žrtve običajno prihajajo iz revnejših držav, za mizerno plačilo so prisiljene delati dolge ure, obenem pa jim »delodajalci« ne izplačajo tega denarja in jim prepovedujejo vrnitev domov. Državljane EU na tak način izkoriščajo vse leto, druge porabijo kot sezonske delavce. Sredi septembra so v Franciji preverili 224 lokacij, povečini so bile to večje kmetije in vinogradi, od koder so na varno odpeljali 180 potencialnih žrtev in sedemnajst osumljenih njihovega izkoriščanja. tak