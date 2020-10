Kot vedno je bivša ministrica poskrbela za popoln stajling. Tokrat se ne hvali z oblikovalskimi kosi oblačil, megalomanskimi cvetličnimi broškami in rožnatimi maskami. Ne, situaciji primerno je oblečena v razcapane kavbojke in bele superge. Casual brezposelni look pa je pravilno nadgradila še s sponzorsko majico pridelovalca paradižnika. Da se ve, o katerem najljubšem modnem dodatku bo tudi v brezdelni prihodnosti sanjala Aleksandra Pivec.