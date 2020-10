Javnost ima resnično visoka pričakovanja glede nove fiskalne pomoči, h kateri pozivajo tudi guvernerji ameriške centralne banke, ki ne morejo nadomestiti izpada dohodka pri gospodinjstvih. Vlagatelji so se hitro odzvali in tečaji delnic so vidno padli. Da bi bila zmeda še večja, je Trump že naslednji dan omehčal svojo prekinitev pogajanj s pozivom k pomoči posameznim sektorjem (predvsem letalskim prevoznikom, ki so tik pred obsežnim odpuščanjem), a tokrat je nasprotna stran s predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi na čelu zavrnila ponujeno roko. V petek je njegov pogajalski ugriz popolnoma zbledel, saj je njegova administracija prek finančnega ministra Stevena Mnuchina demokratom ponudila predlog celovite pomoči v znesku 1800 milijard ameriških dolarjev. Vlagatelji na kapitalskih trgih so trenutno močno občutljivi za dogovore o novi pomoči ameriškemu gospodarstvu. Pritiski prihajajo z najrazličnejših strani in verjetno je le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do dvostrankarske (angl. bipartisan) rešitve. Negotovost, ki je bolj ko ne posledica ameriških političnih razmer, vpliva tudi na druge stvari. Med drugim je poskrbela za kar sedemodstotno depreciacijo ameriškega dolarja v primerjavi s kitajskim juanom od letošnjega junija. Poleg predvolilne tekme se zelo intenzivno razvija tudi drugi globalni val okužbe s covidom-19. Nove dnevne okužbe predvsem v Evropi dosegajo ravni, ki so bistveno višje od spomladanskih; posamezne države uvajajo strožje lokalizirane ukrepe. Večina gospodarstva ni motena, prizadeta pa so storitvena podjetja (restavracije, hoteli, turistična podjetja…). Teden, ki je pred nami, bo postregel z napornimi pogajanji iz Bruslja glede brexita (v četrtek se izteče rok, ki si ga je britanski premier zadal za dokončanje osnutka trgovinskega dogovora med EU in Veliko Britanijo), zvrstile pa se bodo tudi objave rezultatov poslovanja v tretjem četrtletju. Kot vedno nam bodo razmere najprej orisale banke v ZDA.