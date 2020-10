Ladja nemškega inštituta Alfred Wegener Institute je v nemški Bremerhaven priplula po 389 dneh na poti, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodja odprave Markus Rex je še pred vrnitvijo za medije pojasnil, da so raziskovalce pretresle posledice globalnega segrevanja, ki so jim bili priča.

Presenetila sta jih hitrost in obseg taljenja ledenikov. Če se bo trend segrevanja nadaljeval, bomo v nekaj desetletjih doživeli severni pol, ki bo poleti brez ledu. Opozorila raziskovalcev so podkrepili tudi satelitski posnetki, ki kažejo, da je bil obseg ledu na Arktiki poleti drugi najmanjši doslej. Manj so ga zabeležili le še leta 2012.

Odprava, imenovana Polarstern, ki je stala 140 milijonov evrov, je na severnem polu zbirala vzorce vode, v kateri bodo preučevali plankton in bakterije, da bi bolje razumeli vpliv podnebnih sprememb na regijo in svet. V Nemčijo so se vrnili z več kot 1000 vzorci ledu na ladji.

Odprava je na pot odšla 20. septembra lani. Zaradi pandemije koronavirusa so sicer pot podaljšali za dva meseca, saj so se soočali s težavami pri načrtovanju letalskih prevozov za povratek znanstvenikov. Skupaj se je na ladji zamenjalo 300 znanstvenikov.