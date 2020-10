Podobnih primerov je še ničkoliko, ena zadnjih groznih in hkrati smešnih pa se je marsikomu zdela tudi nedavna novica, ki je opisala prigodo neke Britanke. Ta se je v vlogi sovoznice med vožnjo po avtocesti za krajši čas sklonila skozi odprto okno, pri čemer je izgubila ravnotežje in padla skozenj na (sicer zelo prometno) cesto – zgolj neverjetni sreči se lahko zahvali, da jo je odnesla brez resnejših poškodb. A še bolj neverjeten je medtem razlog, zakaj je do vsega skupaj sploh prišlo; zaradi tega, ker se je nespametno dekle odločilo s pametnim telefonom posneti video same sebe, da bi ga objavilo na družbenem omrežju snapchat.

Zaradi podobno nespametnih načinov iskanja popolnega selfija v zadnjem obdobju po svetu umre okrog 90 ljudi na leto, njihova povprečna starost pa je manj kot 23 let. A bolj kot na to je na tem mestu treba opozoriti na nekaj drugega. Na fotografiranje oziroma snemanje samega sebe v avtomobilih. Pri čemer je vsaj na neki način olajševalna okoliščina omenjenega dekleta ta, da je bila v vlogi sovoznice. Vse bolj je namreč v zadnjih letih pogosto samofotografiranje tistih, ki to počno med vožnjo za volanom. Samo za občutek: zgolj na instagramu je bilo ta teden pod ključnikom #carselfie (selfi v avtomobilu) objavljenih že več kot 2,2 milijona fotografij, več kot 31.000 pa pod #drivingselfie (selfi med vožnjo). Pri čemer predvsem pri prvi kategoriji to ne pomeni, da so vsi medtem dejansko vozili, a pregled fotografij vseeno razkrije, da je takšnih ogromno. Ne nazadnje je v raziskavi med mladimi evropskimi vozniki več kot vsak četrti prostodušno priznal, da je med vožnjo že večkrat naredil selfi, med Američani pa jih je kar 9 odstotkov dejalo, da je to storilo v zadnjem mesecu.

S tem seveda ne ogrožajo le sebe, temveč tudi vse druge udeležence v prometu v svoji okolici. Podatki o tem, kako zelo voznika zamotijo takšna dejanja, pa so zgovorni sami zase. Za »dober« selfi naj bi povprečno porabili okoli 20 sekund, če za fotografijo pri hitrosti 100 kilometrov na uro porabimo le dve, pa avto v tem času že prevozi dolžino nogometnega igrišča! Pa si izračunajte sami. Da o snemanju videoposnetkov, med katerimi zlahka najdemo predvsem ogromno mladih, ki ob tem odpirajo usta, kot da pojejo skladbo, ki se vrti v ozadju, obenem z obrazom izražajo globoka čustva, ki se zrcalijo skozi pesem, na cesto pa pogledajo (morda) vsakih pet sekund, niti ne izgubljamo besed. Ravno teh pa je v zadnjem času vedno več, celo več kot selfijev.