Večkrat se zgodi, da so interpretacije tega, kdo ali kaj je bil pri neki stvari prvi, različne. Tudi pri debatah o mejnikih avtomobilske zgodovine je tako, a je vseeno splošno sprejeto denimo, da za prvi avtomobil sploh velja benz patent motorwagen iz leta 1886. Glede tega, katera je bila prva avtomobilska znamka, pa je debat že več. Ker so tudi merila pač različna. A če bi iskali najstarejšo znamko, ki od ustanovitve naprej nosi enako ime in dandanes proizvaja avtomobile, bi bil to francoski Peugeot.

Ta letos praznuje že 210. obletnico začetka delovanja, že iz zgoraj zapisanega pa se da sklepati, da ves čas to ni bila znamka avtomobilov. Izšla je namreč iz neke druge proizvodne veje. Ko je leta 1810 Jean-Pierre Peugeot ustanovil znamko Peugeot, so svoje inženirske sposobnosti najprej izkoristili za izdelavo izdelkov iz jekla, ki so obsegali proizvode, kot so mlinčki za kavo, vzmeti za žage, okvirji za dežnike in kolesa. Naslednja pomembna prelomnica je bilo leto 1848, ko so na nekaterih svojih izdelkih prvič uporabili logotip leva, ki je še danes simbol znamke. Do prvega avtomobila pa so minila še dobra štiri desetletja, ko je leta 1889 Armand Peugeot, Jean-Pierrov vnuk, predstavil prvo Peugeotovo motorizirano vozilo.

Zmagovalci prve dirke Ta čast je pripadla trikolesniku serpolletu (ali peugeotu type 1), ki je bil plod sodelovanja Armanda Peugeota s specialistom za parne stroje Leonom Serpolletom. Skupno so izdelali štiri primerke tega vozila, že kmalu zatem pa je Peugeot opustil idejo o parnem pogonu in se osredotočil na motorje z notranjim zgorevanjem. Rezultat je bil leto kasneje prvi Peugeotov štirikolesnik z bencinskim motorjem (Daimlerjevim), type 2, ki je bil v primerjavi z drugimi, takrat redkimi primerki precej sofisticiran. V prihodnjih letih so sledile številne nadgradnje, avtomobile so poimenovali z oznakami »type« in številko (2, 3, 4…), poudariti pa velja, da je bil s primerkom peugeot type 7 Albert Lemaitre leta 1894 zmagovalec dirke med Parizom in Rouenom, prve tekmovalne avtomobilsko dirke v zgodovini. Pomembna prelomnica za znamko je bilo tudi leto 1896, ko se je Armand Peugeot »odcepil« od originalne znamke in ustanovil svojo. Takrat je nastala tudi tovarna v Audincourtu, ki je bila namenjena zgolj proizvodnji avtomobilov, istega leta pa so naredili tudi prve Peugeotove motorje, s čimer po tej plati niso bili več odvisni od Daimlerja. Prvi primerki so premogli 6 kilovatov moči (8 KM), vgradili pa so jih v zadke modelov type 15. Vmes je Peugeot postal tudi prvi proizvajalec, ki je svoje avtomobile opremljal z gumijastimi pnevmatikami, od modela type 36 dalje je za krmiljenje skrbel volanski obroč, motor pa so v sprednji del avtomobila pomaknili pri modelu type 48. Sledili so, kot tudi kasneje v zgodovini, številni uspehi na športnih prizoriščih. Med prvo svetovno vojno se je Peugeot usmeril predvsem v proizvodnjo vojaških vozil, letnica, od katere se na neki način piše posebna zgodovina Peugeota, pa je 1929.