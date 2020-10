***

Marjan Fabjan je povedal, da so se stroški zaradi koronavirusa povečali in da se v klubu na to pripravljajo, ker ne vedo, kako bo z denarjem. Tudi glede sponzorjev je tako, da so se nekateri na razmere odzvali odlično in »vsa čast« jim, drugi pa so odpovedali na vsej črti. Tistim, ki jih podpirajo, se bodo oddolžili na najboljši način. ik