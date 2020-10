Kot je še dejal, skupno obeležitev še prav posebej utemeljujejo temeljne, skupne evropske vrednote - mir, sožitje, solidarnost, spoštovanje, povezovanje in sodelovanje.

»Skupna slovesnost jih živo osmišlja, zato je danes Celovec simbolna prestolnica združene Evrope,« je še dejal slovenski predsednik, ki je govoril v slovenščini.

Uvodoma je spomnil, da je v dvorani grbov v deželnem svetu našel svoj dom tudi knežji kamen, ki je dolga stoletja predstavljal mogočen simbol, na njem pa so voditelji prisegali v slovenščini, kasneje v nemščini. »Nima vsak narod takega kamna, da bi zidal na njem. Naša naroda si ga delita in ga imata oba,« je še dejal.

Avstrija in Slovenija sta po besedah slovenskega predsednika danes sosedi, prijateljici, partnerici in zaveznici v skupnem evropskem domu.

O koroškem plebiscitu pred sto leti je še dejal, da je bila z njim na južnem Koroškem prvič postavljena meja, ki je zarezala v večstoletno sobivanje nemško in slovensko govorečih prebivalcev prejšnjih skupnih držav.

Poudaril je, da so bile Slovencem dane mnoge obljube, pred plebiscitom in po njem, zlasti z avstrijsko državno pogodbo. »V marsičem so bile obljube in zaveze izpolnjene, v mnogočem še ne,« je opozoril Pahor. Dodal je, da Koroški Slovenci upravičeno pričakujejo hitrejši napredek pri njihovem izpolnjevanju, zlasti na področju jezika.

Jug: Izziv za avstrijsko Koroško je ohranitev slovenskega jezika in kulture

Predsednik Zveze slovenskih organizacij, ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Manuel Jug je v svojem dvojezičnem govoru dejal, da je »izziv, ki v prihodnosti čaka vse Korošice in Korošce« ohranitev slovenskega jezika in kulture.

Poudaril je, da vsa vprašanja glede pravic manjšin še niso urejena in rešena, jih je pa treba »vključno z določili 7. člena avstrijske državne pogodbe usklajevati« v sosvetu pri uradu zveznega kanclerja ter v forumu dialoga in v konsenzu doseči potrebne rešitve.

»Danes je čas, v katerem živimo, popolnoma drugačen, živimo namreč v miru in v skupni Evropski uniji,« je v slovenščini še dejal Jug. V svojem delu govora v nemščini je pozval tudi k spravi, empatiji in naklonjenosti drug do drugega, v sobivanju Korošic in Koroščev ter oblikovanju pogumne in optimistične prihodnosti.

Koroški Slovenci so po njegovih besedah s svojo zgodovini bili in so trden del koroške identitete. Pozval je tudi, da je treba v duhu sožitja in sprave še naprej graditi mostove in si stalno prizadevati za skupno Koroško.