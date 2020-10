Wikipedia navaja, da je Andora površinsko velika 468 kvadratnih kilometrov, kar je manj tako od občine Ilirska Bistrica kot Kočevje. Leži v Pirenejih med Španijo in Francijo, šteje približno 70.000 ljudi. Glavno mesto 22.000. Katalonska država. Samostojna od časov Karla Velikega, parlamentarna šele od leta 1992. Državljanstvo dobiš po 25 letih bivanja, živijo od turizma, predvsem zimskega. Žičničarji. In na drugi strani Malta. Ve se! »Vsak ima svojo Malto,« je svoje čase prijatelj komentiral dejstvo, da se mu je bivša soproga z otrokom preselila prav na Malto. Otok, ki tradicionalno deluje ugodno, da se tja zatečeš po uspešno izvedenem bančnem ropu. »Offshore Banking Business« bi rekli Members. Ki pa se ga bolj kot po nogometu od nekoč spomnimo po nastopih na Evroviziji. Itak pa v slovenščini pomeni gradbeno sredstvo.

Te vrste posadki se soočata. Z malenkostno zgodovino. Obakrat so remizirali. Andora ima sicer silovito zgodovino porazov. Od leta 1996 ji je sem ter tja uspelo odigrati kak remi, sicer so jo premagovali vsi, od Francije do Liechtensteina. Od Indonezijcev do karibske otoške državice Sveti Krištof in Nevis. Zadnje čase se da opaziti blagi trend napredka. Leta 2017 so v gosteh premagali San Marino, potem Madžare doma 1:0, nato pa so leta 2018 še vrnili svojim besnim rivalom Liechtensteinu (ki je na Uefini lestvici te čase pred Slovenijo) z domačim triumfom 1:0.

Izmed zadnjih tekem se ob remiju s Kapverdskimi otoki zdi zanimiv remi z Latvijci v gosteh, septembra letos v ligi narodov. Ja, ob Olimpiji se je jesen začela podobno mizerno tudi za Latvijce. Tekma, v kateri Andora ni enkrat ustrelila v okvir gola, vendar pa se Latvijci niso izkazali za tolikšne Brazilce, za kakršne so se bržkone pred tekmo imeli. A Malta bi lahko pomislila podobno. Da so v tem primeru Brazilci oni. Toliko boljši vnaprej. Na 45. mestu Uefine lestvice reprezentanc, medtem ko je Andora na predzadnjem, 54. mestu. Sploh po zmagi nad Gibraltarjem v prijateljski tekmi pred dnevi. Spodobna se zdi stava s kvoto 2,05 na »oba gol«, medtem ko je remi vreden (zgolj) 2,80.