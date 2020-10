Aleksandra Pivec ni končala na grmadi

A leksandra Pivec je odšla levo z odra. V enem najlepših outfitov, ki smo jih videli na slovenski politični sceni. Neverjetna kombinacija črne, rjave in zlate barve. Vključno z izjemno rožo, njenim zaščitnim znakom. Skratka, slovenski politični prostor je osiromašen za ves ta dizajnerski presežek, ki ga je demonstrirala Aleksandra zadnji dve leti. Zadnjega pol leta pa je presegla vse možne estetske kriterije. To znajo nositi le redke posameznice. Največkrat tiste, ki so zatreskane. Zaljubljene.