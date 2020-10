Film, ki ga je napisala in režirala Maimouna Doucoure, govori o enajstletni senegalski priseljenki Amy, ki se v Franciji zaplete s plesno hiphop skupino na svoji šoli. Film je na festivalu Sundance prejel nagrado za režijo, preden je postal kontroverzen, pa je imel na spletni strani Rotten Tomatoes 82 odstotkov pozitivnih ocen. Kot je povedala režiserka, je bil namen filma raziskati načine, na katere so mlada dekleta izpostavljena in objektificirana v dobi družbenih medijev. Režiserkinega namena ameriško občinstvo in tožilstvo očitno nista dojela, kljub Netflixovim izjavam, da je film komentar o družbi ter da je izrazito kritičen do seksualizacije mladoletnih oseb. K umiku filma s spletne platforme so pozvali tudi nekateri senatorji, medtem ko drugi opozarjajo, da gre za cenzuro.