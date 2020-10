Nicolas Cage snema v Dubrovniku

Čeprav je turistične sezone konec, filmska industrija pa je v kritičnem stanju, je v hrvaškem Dubrovniku te dni precej razburljivo, saj se po njihovih ulicah vozita Nicolas Cage in Pedro Pascal. Igralca namreč na Hrvaškem snemata film Unbearable Weight of Massive Talent, po poročanju medijev trenutno edino ameriško filmsko koprodukcijo v Evropi. Hollywoodska ekipa je nekaj dni snemala v tamkajšnji vili Šeherazada, nato pa se je preselila v ulico Frana Supila, kjer je umetnostna galerija. V njenem atriju snemajo nove prizore, nekaj pa so jih posneli tudi pred vhodom. Mimoidoče je presenetil predvsem prizor, v katerem se Cage in Pascal v porscheju pripeljeta v galerijo, pri čemer je bil Pascal nezavesten, glava pa mu je visela iz avta z oprto streho. Ali je Pascal v filmski vlogi pijan, ranjen, mrtev ali samo spi, pričam ni uspelo ugotoviti.