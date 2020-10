Hidroelektrarna Mokrice: Zvezdogled ali elektrika?

Ustavili smo se na makadamski poti streljaj od slovensko-hrvaške državne meje. Na levi je rasla že pozlačena koruza in na desni, tam nekje za dokaj bujno rečno vegetacijo, je šumela bolj rjava kot zelena Sava. Megla se je dvigala iznad polj in reke. Muhe in komarji so bili po zgodnjejesenskem jutranjem deževju precej zoprni, še mravlje so suvereno plezale s travnih bilk navkreber po človeških telesih. Podeželska idila v vseh svojih čarih.