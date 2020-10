Znanstveniki avstralske agencije CSIRO so z robotskimi podmornicami vzorce iskali 3000 metrov pod morsko površino in kakšnih 380 kilometrov od obale zvezne države Južna Avstralija. Odkrili so 25-krat več mikroplastike kot v predhodnih globokomorskih raziskavah. Raziskovalci so glede na gostoto plastike, najdene v globokem morju, in velikost oceana ocenili, koliko mikroplastike se pravzaprav nahaja na morskem dnu širom sveta.

Nova raziskava daje prvi takšen vpogled v svetovnem merilu. Avstralski znanstveniki ocenjujejo, da je na morskem dnu med 9,25 in 15,78 milijona ton mikroplastike. To pomeni, da je pod gladino več kot dvakrat toliko plastike kot na površini in da celo največji oceani niso imuni na plastično onesnaženje. »Naša raziskava je potrdila, da so oceani dejansko nekakšna korita oziroma požiralniki mikroplastike. Presenečeni smo bili, na kako odročnih delih smo našli plastične delce,« je razsežnost onesnaženja komentirala soavtorica raziskave dr. Denise Hardesty. Za boljšo predstavo so pri New York Times preračunali, da je na morskem dnu toliko mikroplastike, kot če bi na vsakih 30 centimetrov obale vseh kontinentov razen Antarktike odvrgli od 18 do 24 plastičnih vrečk. »Problem je dobesedno vseprisoten in se samo povečuje,« opozarja dr. Hardesty.