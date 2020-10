»Če ne bomo mogli organizirati tekmovanj, se bo podrl celoten sistem, ki smo ga gradili desetletja,« je alarmantne razmere, s katerimi se soočajo v belem cirkusu zaradi pandemije novega koronavirusa, opisal direktor tekmovanj Waldner. Svetovni pokal bodo s številni spremembami skušali izpeljati v čim bolj neokrnjeni obliki, s tekmovanji, ki bodo potekala predvsem na stari celini ob sprotnih testiranjih tekmovalcev in osebja v varovanih mehurčkih. Prvi preizkus bo že Sölden, kjer bosta 17. in 18. oktobra veleslaloma, ženski in moški.

Vrhunec sezone bo februarsko svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, ki bo predstavljalo največji test za vse udeležence belega cirkusa. »Na tekmah se ustvarja denar s trženjem in televizijskimi pravicami. Ta denar se nato razdeli združenjem, da lahko preživimo sezono,« je orisal Waldner, ki je bil v začetku tedna gost televizijske oddaje na ServusTV.

»Vse to je potrebno, da se potem lahko vrnemo k naši običajni rutini v sezoni, ki bo sledila tej naslednji,« je pojasnil Waldner. »Če ne bomo tekmovali, se bo porušil celoten sistem. Tudi za športnike, katerih naloga je, da tekmujejo. Če ne bo tekem, ne bodo imeli za svoj 'kruh',« je simbolične dramatične posledice odpovedi tekem orisal Waldner.

Odpovedana severnoameriška turneja Waldner ocenjuje kot pozitivno, da so že zelo zgodaj odpovedali severnoameriško turnejo, kar je bil pravi korak, s čimer so se izognili morebitnim pretresom zaradi potovanja, s tem pa so tudi prihranili stroške. »Veliko ekip se sooča z velikimi rezi v njihove proračune, resnično moramo skrbeti za zmanjšanje stroškov.« Sezona, ki se bo začela z veleslalomom za ženske 17. oktobra v Söldnu, brez gledalcev na ledeniku, bo v celoti finančno pokrita v sodelovanju z nosilci televizijskih pravic, je dejal Waldner. »S finančne strani imamo zagotovljena sredstva, kar je najpomembneje. Zdaj je potrebna izvedba, pri čimer se bo od vpletenih zahtevala njihova izjemna prožnost. Rešitve v sili, kot so spremembe lokacij tekem, so povsem možne. Letos je vse mogoče. Pomembno je, da smo odprti in prilagodljivi ter imamo veliko osebno odgovornost,« je pojasnil Waldner.