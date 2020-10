Za dirkači formule 1 je v letošnji neobičajni sezoni deset preizkušenj, enajsto od skupno sedemnajstih pa bodo po dveh tednih premora odvozili v Nürburgringu. Dirkaška karavana se na stezo vrača prvič po letu 2013, v najlepšem spominu pa je ostala Sebastianu Vettlu, ki je tedaj še v Red Bullovem bolidu zmagal pred dirkačema Lotusa Kimijem Räikkönenom in Romanom Grosjeanom. »Vračamo se v Nürburgring, kar je prijetno presenečenje, saj prizorišče sprva sploh ni bilo uvrščeno na koledar,« pravi Sebastian Vettel. Nemec na ponovitev uspeha tokrat ne more računati, saj je letos s Ferrarijevim bolidom daleč od mest, ki bi zadovoljile uspehov vajene navijače moštva iz Maranella.

Oči bodo znova uprte v vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Lewisa Hamiltona, ki bo lovil izenačitev rekorda 92 zmag Michaela Schumacherja. Svetovnemu prvaku se je dosežek z osvojenim tretjim mestom v Sočiju izmuznil, zato bo napel vse moči, da ga v nedeljo doseže. Glede na to, da ima na voljo najboljši dirkalnik, naloga ne bi smela biti prezahtevna, a dejavnikov, ki mu lahko pokvarijo načrte, ni malo. V prvi vrsti bo to vreme, ki je v oktobru v regiji Eifel že skoraj zimsko. Vremenoslovci za ta konec tedna napovedujejo veter, dež in vsega osem stopinj Celzija, zato bodo pomembno vlogo odigrale tudi gume. »Proga je zahtevna, zaradi razmer na njej pa bo precejšen izziv pripraviti dirkalnike. Obeta se zabaven konec tedna,« napoveduje vodja ekipe Mercedes Toto Wolff.

Preizkušnja bo sicer posebna tudi za Räikkönena, ki bo nastopil že na svoji 323. dirki in tako postal rekorder po številu nastopov v formuli 1. Finec je na tekmovanju debitiral leta 2001, pri štiridesetih letih pa je z naskokom najstarejši dirkač v dirkaški karavani.