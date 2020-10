Ker si v Horjulu želijo, da bi se vezi med starejšimi in mlajšimi občani krepile, pripravljajo medgeneracijsko središče, ki ga sofinancira Evropska unija in bo temeljilo na čebelarstvu oziroma spoznavanju čebel in čebelarstva. Projekt, katerega nosilec je občina Horjul, je vreden 195.000 evrov, od tega bo 125.000 evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj.

V okviru investicije bodo uredili čebeljo učno pot, učilnice na prostem, zunanji vadbeni park z igrali ter zasadili sadovnjak in druge medovite rastline. Za to, da bi se občanke in občani čim več družili, nameravajo poskrbeti z organizacijo dogodkov na temo čebel, kot so pogovori pod horjulsko krošnjo, Julkin športni dan ali čebelje nogometno prvenstvo. Poleg tega načrtujejo, da bodo obiskovalce medgeneracijskega središča seznanili s ponudbo izdelkov domače pridelave, zdravim načinom življenja ter smernicami pravilnega odnosa do okolja.