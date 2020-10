Med najbolj razširjenimi živili, ki so naš narod prehranjevala v minulem stoletju in že prej, je fižol. Kdor ga goji doma, je zrnje gotovo že izluščil iz suhih strokov. Če se tega lotimo v družinskem ali prijateljskem krogu, ga med pogovorom o tem, kako vse ga lahko pripravimo, hitro naluščimo za celo vedro. Fižola naši daljni predniki sicer niso poznali, saj izvira iz Južne Amerike. Pri nas smo ga začeli gojiti šele v 17. stoletju. Če fižola ne pridelujemo sami, kar je velika škoda, saj je razen rednega zalivanja zelo nezahteven in raste vsepovsod, ga moramo kupiti. In kadar to počnemo, se splača poiskati domačega, na tržnici ali pri kmetu, saj je tak bistveno okusnejši in kakovostnejši od uvoženega kitajskega, ki ga je na policah veleblagovnic preveč… Po fižolu je posebno znana Hrovača pri Ribnici, kjer domačega ribničana pripravljajo na vse mogoče načine: fižolova klobasa, fižolov kruh, kisli fižol, fižolova juha, fižolovi čevapčiči, fižolova pica, fižolova torta, fižolov sladoled in še bi lahko naštevali. Obenem je to le peščica jedi, ki jih lahko tudi doma pripravimo s tako preprosto surovino. Kuhan fižol lahko tako v strokih kot v zrnu, če res ne gre drugače, seveda kupimo tudi v pločevinkah, ampak z malo muje ga raje skuhajmo sami. Resda ga je treba čez noč namakati in šele potem počasi skuhati, ampak izvrsten okus bo poplačal ves trud. Težko je razumeti gostince, ki se jim s tem žal ne da ukvarjati, čeprav bi z zelo malo truda bistveno prispevali h kakovosti ponudbe. Zato tudi v »boljših« restavracijah strežejo fižol iz pločevinke, kar je pravzaprav norost, če vemo, kakšna je primerjava denimo z doma skuhanim velikim laškim fižolom, ki ima okus skoraj po pečenih kostanjih… Nanj narežemo še malo čebule, zabelimo z bučnim oljem, posolimo in poškropimo z dobrim domačim jabolčnim kisom in dobimo okusno malico, da je kaj!

Ali beli fižol, ki se poleg pasulja oziroma fižolovega golaža izvrstno ujame celo s popečenimi in ohlajenimi narezanimi lignji v solati. Rdečega lahko po mehiški maniri dodamo omaki iz mletega mesa, rjavega skupaj z malo čebule primešamo tunini iz pločevinke in dobimo odličen zajtrk, obnese pa se tudi v vseh vrstah solat… Iz pretlačenega fižola, ki mu dodamo ustrezne začimbe, je mogoče pripraviti prav spodoben polpet in ga speči na žaru ter z njim in še kakšno zelenjavo ter omako nadevati krušni hlebček. Tako nastane krasen vegetarijanski burger! Nemara pa se lotimo feijoade, portugalske oziroma brazilske tradicionalne fižolove jedi. Gre za različico pikantnega pasulja iz belega ali črnega fižola s prekajeno klobaso, ki ga postrežejo s kuhanim rižem in blitvo ter rezinami pomaranče. O tem bomo zagotovo pisali kdaj drugič, tokrat pa lahko poskusimo fižol pripraviti na morski način, kakor svetuje recept.

FIŽOL S HOBOTNICO

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 1 očiščena zamrznjena hobotnica, 1 skodelica suhega belega fižola, 1 čebula, 1 velik korenček, 1 velik paradižnik, 3 srednje velike paprike, 5 dl paradižnikove omake, 3 žlice oljčnega olja, 2 dl suhega belega vina, 5 filetov inčuna, 4 stroki česna, morska sol, sveže zmlet beli poper, lovorjev list, šopek peteršilja,

PRIPRAVA

1Fižol operemo in čez noč namočimo. Zjutraj vodo odlijemo in ga v sveži vodi brez soli počasi kuhamo približno eno uro oziroma tako dolgo, da se zmehča. Hobotnico položimo v velik lonec kropa, ki mu dodamo lovorjev list in nekaj zrn popra. Pokrijemo in kuhamo približno eno uro, da se zmehča.

2Paprike in paradižnik narežemo na kocke. Korenček ostrgamo in narežemo. Kuhano hobotnico odcedimo in ohladimo. Čebulo drobno sesekljamo in stresemo v globljo ponev. Prilijemo olje, dodamo filete inčuna in pristavimo. Segrejemo in med občasnim mešanjem pražimo, da se čebula zmehča. Ohlajeno hobotnico narežemo na manjše koščke; tanke dele lovk pustimo cele. Meso stresemo na praženo čebulo in pokrito počasi dušimo nekaj minut. Česen drobno sesekljamo. V ponev ga stresemo skupaj z nakockano zelenjavo, prilijemo malo vina in kuhamo minuto, dve. Nato izmenoma prilivamo vino in paradižnikov pire, a pazimo, da jedi ne razredčimo preveč.

3Ko je vse skupaj kuhano na zob, dodamo fižol. Kuhamo samo še toliko, da se segreje. Jed odstavimo, po potrebi dosolimo in popramo ter dodamo drobno sesekljan peteršilj. Postrežemo s svežim domačim kruhom in seveda vinom.

Čas priprave in kuhanja: 100 minut

JUHA IZ LISIČK IN KROMPIRJA

Potrebujemo

500 g

lisičk,

1

veliko čebulo,

3

stroke česna,

4

večje krompirje,

2

korenčka,

1 ščep

timijana,

1 šopek

svežega peteršilja,

morsko sol, sveže zmlet poper,

oljčno olje.

Priprava

Lisičke očistimo, manjše pustimo cele, večje narežemo. Krompir olupimo in narežemo na koščke. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo, korenček ostrgamo in narežemo na drobno. V večjem loncu na malo olja popražimo čebulo, da začne rjaveti. Dodamo česen. Ko zadiši, dodamo lisičke. Počakamo, da voda povre, nato dodamo korenček, krompir, sol, ščep popra in zalijemo z dvema litroma vode. Ko zavre, pokrito kuhamo 20 minut oziroma toliko, da se korenček zmehča. Dodamo timijan, kuhamo še minuto in odstavimo. Dodamo sveže nasekljan peteršilj in postrežemo.

ČOKOLADNI KOLAČKI

Potrebujemo

220 g

moke,

1

pecilni prašek,

2 dl

mleka,

80 g

kakava,

100 g

sladkorja,

2

jajci,

1

vaniljev sladkor,

90 g

masla,

80 g

čokolade,

1 lonček

zamrznjenih borovnic.

Priprava

V skledi zmešamo moko, sladkor, pecilni prašek, kakav, vaniljev sladkor, borovnice in zdrobljeno čokolado. V drugi skledi dobro zmešamo jajca, mleko in staljeno maslo, tekočo maso pa zlijemo k suhim sestavinam in dobro premešamo. V pekač za kolačke zložimo modelčke in v njih do 3/4 nadevamo maso ter pečemo 20 minut pri 200 stopinjah Celzija. Ko se kolački ohladijo, jih po želji posujemo z mletim sladkorjem ali oblijemo s staljeno čokolado, posujemo s pisanimi ali čokoladnimi mrvicami in podobno. Postrežemo ob kavi ali čaju.