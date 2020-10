Več kot deset mesecev po predobravnavnem naroku, na katerem sta obtožena zavrnila krivdo, je mariborska okrožna sodnica Simona Murko zagnala glavno obravnavo sodnega procesa, ki razčiščuje očitano omogočanje dopinga v mariborski atletiki. Na sodišče je povabila ključno obremenilo pričo, hrvaško tekačico Danijelo Kuna. Športnica ji je sporočila, da zaradi omejitev, povezanih s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, ne more pripotovati iz BiH v Slovenijo.

Prav zaradi Kunove so mariborski kriminalisti postali pozorni na obtožena Igorja Šalamuna in Borisa Špesa. Na maratonu v Linzu je aprila 2017 padla na dopinškem testu. V Avstriji je razkrila, da ji je jemanje nedovoljenih snovi predlagal slovenski trener, nekdanji maratonec in gorski tekač Šalamun, pripravke pa da ji je priskrbel obtoženi Špes, o katerem je bila prepričana, da je zdravnik. Dejansko je bil zdravstveni delavec na pljučnem oddelku UKC Maribor. In tudi na doping se je dobro spoznal: na mariborski fakulteti za zdravstvene vede je pred leti sklenil magistrski študij z nalogo na temo dopinga v severovzhodni Sloveniji kot splošnem družbenem problemu in nevarnosti za zdravje ljudi.

Obrambi ni uspelo izključiti javnosti

Predsedujoča sodnica je napovedala, da bo Kunovo zaslišala na daljavo, prek videokonference. Obramba si je prizadevala, da javnost ne bi slišala njene zgodbe. Zagovornika Simon Dolinšek in Robert Berkovič sta namreč sodišču večkrat predlagala, naj se zaradi varovanja osebnega in družinskega življenja obtoženih izključi javnost z glavne obravnave. Murkova njunemu predlogu ni ugodila.

Iz obtožnice, pod katero se je podpisala višja tožilka Januša Kušar Rotman, izhaja, da naj bi obtožena prvič nedovoljeno pomagala hrvaški tekačici 16. decembra 2016. Na Čatežu naj bi maratonka prejela prvi nedovoljeni odmerek dopinga, januarja in februarja 2017 naj bi sledila še dva. Obtoženima naj bi plačala skupno 900 evrov.

Ko so za to izvedeli mariborski kriminalisti, so uporabili raznotere prikrite preiskovalne metode. Opazovali so osumljena Mariborčana, prestrezali njuno telefonsko komunikacijo, vključili so tudi tajna sodelavca, ki sta izpeljala navidezni odkup prepovedanih snovi v športu. Z obdolženima sta se prvič sestala na začetku leta 2018, odkup je sledil 23. februarja. Plačilo je znašalo 500 evrov. Aprila 2018 so Šalamunu in Špesu odvzeli prostost, preiskovalni sodnik ju je vtaknil v (hišni) pripor, v katerem sta bila do 27. februarja 2019.

Tožilka očita Špesu in Šalamunu, da sta v sostorilstvu izvajala neupravičen promet z nedovoljenimi snovmi v športu, Špes pa naj bi še preprodajal zdravila, ki so ob nepredpisani uporabi škodljiva za zdravje. Amaterskim pa tudi profesionalnim športnikom, ki naj bi jih novačil Šalamun, naj bi Špes dobavljal zdravila in pripravke. Z njimi naj bi predvsem omogočal izvajanje tako imenovanega krvnega dopinga, s katerim se umetno dviguje koncentracija rdečih krvničk. Eno izmed dobavljenih zdravil, ki naj bi ga prejela tudi Kunova, je namenjeno za zdravljenje slabokrvnosti in vsebuje darbepoetin alfa.