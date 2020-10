Mislim svoje mesto: Potniški vlak stoji na zadnjem tiru

“Vlaki so jaki« so sporočali mladi okoljski aktivisti pred dobrim letom na Trgu republike, ko so od nosilcev moči zahtevali, da se resno spopadejo s podnebno krizo. Priznam sicer, da moje navdušenje nad vlaki ne temelji toliko na okoljski ozaveščenosti kot na lenobi. Na vlaku mi ni treba biti ves čas pozoren, lahko se posvetim pogovoru, družabnim omrežjem ali delu, lahko zadremam ali pa opazujem ljudi okoli sebe. Na kratko, čas na vlaku ni porabljen, ampak uporabljen. Je preprosto kvalitetnejši od tistega v avtu.