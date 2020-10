Dragić se zdravi zaradi poškodbe tetive stopalnega loka in dejal je, da mu je ta na prvi tekmi proti Los Angelesu, ko je igral le prvi polčas, počila.

»Čutim velike bolečine, kar je glavna skrb. Nočem biti ovira na parketu za svojo ekipo. Hočem biti najboljši, kar sem lahko, a je, kar je,« je dejal Dragić, ki tako skoraj zagotovo ne bo nastopil niti na četrti tekmi finala. V njem jezerniki vodijo v zmagah z 2:1.

Razložil je, da poškodba ni nova in jo je imel že med tekmo proti Milwaukeeju in Bostonu, vendar pa takrat še ni bilo tako resno. »Vmes med tekmami končnice nimamo počitka. Dobival sem vso nego, ki sem jo lahko, ampak na žalost se je zgodilo, kar se je zgodilo,« je dejal in ponovil, da si želi biti z ekipo na igrišču.

»To ni nobena skrivnost. Za to sem delal vso kariero v NBA, vseh 12 let,« je dejal in kljub vsemu možnosti igranja do konca finala ni povsem izključil.

»Glede na to kako se trenutno počutim, je le malo možnosti, da bom igral naslednjo tekmo. Vendar pa so mi povedali, da se lahko spremeni iz dneva v dan. Moram priznati, da je veliko bolje kot pred štirimi dnevi. Bomo videli kako se bo noga odzivala v bližnji prihodnosti.«

Dragić pravi, da ga zdravijo praktično 24 ur na dan in skuša priti nazaj, vendar pa priznava, da nima odgovora ali bo lahko še zaigral do konca finala. Ta poškodba naj bi napredovala različno od igralca do igralca.

»Upam, da pridem nazaj«

Miami je v noči na ponedeljek v tretji tekmi z zmago, ki je predvsem zasluga izvrstne igre Jimmyja Butlerja, razočaral vse tiste, ki so napovedovali hiter sprehod jezernikov do novega naslova prvaka lige NBA.

»Jimmy je vodja, srce ekipe. Neverjetna predstava. Vesel sem zanj in vesel sem za nas. Bil je izjemen v vseh vidikih igre,« je o Butlerju dejal Ljubljančan.

»Ekipa je na zadnji tekmi dobro igrala in mi je dala možnosti, da se borim skozi to. Upam, da pridem nazaj. Ni enostavno sedeti ob robu igrišča in opazovati kako se ekipa bori in dobro igra. Želim biti z mojimi soigralci. Večino časa pa sprašujem tistega nad nami, zakaj se je to moralo zgoditi ravno zdaj. Težko je, težko,« je dejal s pogledom v nebo in dodal, da razmišlja o tem, da ima vsaka stvar verjetno kakšen namen.

Prvič od poškodbe v prvi tekmi finala je pred medije na zoomu stopil tudi Dragićev soigralec Bam Adebayjo, ki se je prav tako poškodoval. Tudi on je pred novinarji deloval potrto in razočarano. Adebayo ima nekaj več možnosti, da se vrne v igro kot Dragić. Poškodoval si je rame in vrat, vendar pri njemu ne gre za staro poškodbo kot pri Dragiću.

"Z Goranom sva velik sestavni del ekipe in nihče ni vedel, da se nama bo to zgodilo. Jaz bi igral, ampak mi lahko tudi rečejo, da ne bom igral," je dejal Adebayo in razložil, da gre pri njemu bolj za to, da vidijo ali bo lahko igral 100-odstotno ali ne.