Kot strela z jasnega je po nedeljskem večernem obračunu v 1. krogu lige ABA med Cedevito Olimpijo in Krko odjeknila novica, da je eden od košarkarjev v ljubljanskem moštvu pozitiven na novi koronavirus. Tako je pokazalo nedeljsko dopoldansko testiranje, ki so ga morali zmaji opraviti pred obračunom 2. kroga evropskega pokala proti Bursasporju. Čeprav je turško moštvo že pripotovalo v Ljubljano, tekme po vsej verjetnosti ne bo. Tako Olimpija kot tudi Krka sicer napenjata moči, da bi Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije prepričali o omilitvi ukrepov za športne kolektive, kot je to praksa praktično po vsem svetu, a so Novomeščani že dobili odrejeno desetdnevno karanteno, ki čaka bržkone tudi Ljubljančane.

Čeprav pri Olimpiji niso izdali imena okuženega igralca, je hitro postalo jasno, da gre za Alena Hodžića. 28-letni Koprčan namreč v drugem polčasu nedeljske tekme ni igral, prisoten pa ni bil niti na klopi za rezervne igralce. Hodžić nima nobenih simptomov bolezni covid-19, skupaj s soigralci in uslužbenci kluba, ki so bili v stiku s košarkarji, pa je včeraj opravil nov test. V zmajevem gnezdu nestrpno čakajo rezultate in po tihem upajo, da bi bil nedeljski pozitivni test lažen, kot se je na testiranjih v evroligi do zdaj zgodilo že kar šestkrat. Pri Olimpiji sicer sumijo, da bi do okužbe znalo priti na gostovanju kluba prejšnji teden v Parizu pri Nanterru. Francosko moštvo je namreč površno organiziralo tekmo, saj so se košarkarji na hodnikih dvorane srečevali z neznanimi ljudmi, za klopjo za rezervne igralce so v prvih vrstah brez kakršne koli ograde sedeli gledalci, minute odmora pa je tamkajšnja televizijska produkcija snemala z mikrofoni. Vse omenjeno po novih smernicah evrolige ni dovoljeno, na kar so predstavniki Olimpije opozarjali že na mestu samem, nato pa o vsem skupaj obvestili tudi vodstvo evropskega pokala.

Vodilni možje Olimpije so se včeraj v dopoldanskih urah mudili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in poskušali priti do izjeme pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da bi jutrišnjo tekmo proti Bursasporju vseeno lahko odigrali. Na odgovor so v času zaključka naše redakcije še čakali, a zdi se, da pravega posluha države za šport za zdaj ni, kljub temu da se vodilni politiki glede ukrepov tako radi zgledujejo po praksah v tujini. Desetdnevna karantena, med katero košarkarji ne morejo trenirati in ki zagotovo ne bo zadnja, bo pustila velike rezultatske in poslovne posledice, vprašanje pa je, kako bo vplivala na razmišljanje tisti redkih, ki še želijo vlagati v šport.