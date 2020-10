***

Tomaž Kavčič je zapisal, da nad vsemi gostinci visi breme nečesa, česar ne morejo obvladati in kar v popolni tišini nevidno ruši marsikaj, kar so gradili dolga leta. Čez noč so bili gostinci in turistični delavci postavljeni pred ovire, pred neviden zid, ki ga ni mogoče preplezati. ik