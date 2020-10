Andrej Rozman - Roza, prejemnik nagrade večernica: Nikoli nisem hotel težiti otrokom

‘Včasih sem se moral prav truditi, da sem si rekel klinc, pa nagrade,« zamahne z roko Andrej Rozman - Roza, pesnik, dramatik, režiser in igralec, ustanovitelj Gledališča Ane Monro in Rozinteatra. Za slikanico Rimuzine in črkolazen je nedavno prejel nagrado večernica za najboljše mladinsko delo, kot pravi, nemara njegovo zadnje za otroke. »Mislil sem, da je navsezadnje bolj pomembno to, da pišem in imam bralce, ampak nekje zadaj sem pa le bil malo frustriran. Tako da bom zdaj moral najti nekaj drugega, da bom frustriran,« pove v svojem hudomušnem slogu. »Še dobro, da sem bil včeraj pri zobozdravnici in se spet lahko smejem tudi z zgornjimi zobmi!«