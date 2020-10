3

motorji bodo v Sloveniji sprva na voljo, in sicer dva dizelska in en bencinski. 1,5-litrski dizelski trivaljnik ima moč 122 konjev (91 kW), 2-litrski dizelski štirivaljnik pa premore 174 konjev (128 kW). Bencinarje zastopa 2-litrski motor z močjo 230 konjev (169 kW), rezerviran za športno različico GSi.

4,9 m

je dolžinska mera petvratne limuzine, karavan meri 4,99 metra. Prtljažnik različice grand sport pogoltne od 490 do 1450 litrov, sports tourer pa od 560 do 1665 litrov.

Insignia predstavlja vrh ponudbe znamke Opel. Prenova zunanjosti je bila majhna, spremenjene so predvsem maska in luči, so pa zato korenito prenovo doživeli motorji in menjalniki, avto je opremljen tudi s kopico sodobnih asistenčnih sistemov.

Neven Novak, Opel Southeast Europe

9-stopenjski

samodejni menjalnik skrbi za prenos moči v različici GSi, pri kateri je pogon speljan na vsa štiri kolesa, ko voznik pritisne ustrezni gumb, sicer je pogon prednji. Dizelska motorja imata bodisi 6-stopenjski ročni ali 8-stopenjski samodejni menjalnik.

235 km/h

je najvišja hitrost različice GSi, katere pospešek do stotice je 7,6 sekunde. Količnik upora je sicer vsega 0,25.

28.180 €

je osnovna cena prenovljene limuzinske insignie 1,5 D business edition, ob financiranju ponujajo 2600 evrov popusta. Karavan je 1100 evrov dražji. Najbolje prodajana naj bi bila limuzina z močnejšim dizelskim motorjem, samodejnim menjalnikom in opremo business elegance za 36.160 evrov (in tremi tisočaki popusta). Najdražja je različica GSi za 42.480 evrov (43.580 karavan).

Matej Štakul