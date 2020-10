Občina Ig je v sredo podpisala pogodbo, da bo v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Lobium zgradila dom starejših in dnevni center za starejše v središču Iga, je potrdil ižanski župan Janez Cimperman. Lobium je tako za las ujel rok za prijavo na javni razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pridobitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Če pogodbe z družbo Lobium ižanska občina ne bi podpisala pred prvim oktobrom, družba ne bi izpolnjevala pogojev za prijavo na razpis ministrstva.

Dom za starejše bo skladno z dogovorom med občino in Lobiumom imel površino 6000 kvadratnih metrov in naj bi zagotovil prostor za najmanj 150 stanovalcev. Občina bo v to partnerstvo vložila dve zemljišči, Lobium pa bo moral zagotoviti finančna sredstva za gradnjo. Po prvih ocenah bo gradnja doma stala okoli 12,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Po zaključku gradnje je predvideno, da bo Lobium 40 let upravljal dom, občina pa dnevni center za starejše na isti lokaciji, ki bo v njeni lasti. Po preteku koncesijskega obdobja bo tudi dom za starejše prešel v last občine.