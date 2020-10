Šole vožnje: Prepogosto cilj le izpit in ne znanje

Mnenja o tem, kakšni so slovenski vozniki, ko končajo šolo vožnje in so uradno pripravljeni za samostojno udeležbo v prometu, so različna. Je pa prostora za izboljšave pri delu šol vožnje kot tudi njihovem nadzoru v vsakem primeru veliko.