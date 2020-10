Regionalne volitve, ki so potekale v petek in soboto, so veljale za preizkus pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Stranka Ano je zmagala v 10 od 13 čeških regij.

"To je velik uspeh. Tega nisem pričakoval," je dejal Babiš v izjavi za medije. Volivcem se je zahvalil, da so se udeležili glasovanja kljub porastu okužb z novim koronavirusom v državi.

Stranka Ano bo sicer v nekaterih regijah kljub zmagi le stežka tudi prevzela oblast, saj so se politični konkurenti že poprej dogovorili o koalicijah.

Poleg 13 okrajev ima Češka še 14. regijo, prestolnico Prago, ki pa ima poseben status in tam so svoje organe oblasti izvolili že na volitvah pred dvema letoma.

Babišev kabinet je sicer pod pritiskom javnosti zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja epidemije v državi, v kateri živi 10,7 milijona ljudi. Potem ko je vlada v prvem valu uspešno zajezila širjenje virusa, so namreč v septembru in začetku oktobra na Češkem zabeležili hiter porast okužb.

V petek so tako zabeležili rekordnih 3793 novih okužb, dan pred tem pa 3493. Do sobote zvečer so tako našteli skupno 80.000 primerov okužbe z novim koronavirusom in 709 smrti bolnikov s covidom-19.

Na Češkem so sicer nedavno zaostrili ukrepe za zajezitev širjenja virusa. V zaprtih prostorih so predpisali obvezno nošenje mask in omejili so število ljudi na dogodkih, v najhuje prizadetih regijah pa so zaprli šole.

Politični nasprotniki ocenjujejo, da so ukrepi prepozni. Manjšinski vladi, ki vključuje tudi leve socialdemokrate in se opira na tiho podporo skrajno levih komunistov, očitajo predvsem kaotično komuniciranje z javnostjo.

Babiš se sooča tudi z obtožbami policije zaradi domnevne goljufije z evropskimi sredstvi in s kritikami evropske komisije zaradi njegove dvojne vloge politika, ki odloča o sredstvih EU, in podjetnika, ki jih prejema. Kljub temu stranka Ano že leta uživa okoli 30-odstotno podporo javnosti.