Razstava Henrija Cartier-Bressona: Iz oči v oči (3): Martin Luther King ml.: utemeljitelj gibanja za pravice črncev

»Vaši sili, s katero nam prizadevate trpljenje, bomo kljubovali z močjo svoje duše. Počnite z nami, kar vas je volja, mi pa vas bomo še naprej ljubili,« je v svojih govorih poudarjal Martin Luther King ml. (1929–1968), ameriški baptistični duhovnik, borec za socialne in državljanske pravice ter Nobelov nagrajenec za mir (leta 1964). Učinkovitost njegovega sporočila, ki je prodrla do vseh kotičkov sveta, je temeljila na njegovi krščanski predanosti in zaupanju v božjo pravičnost, retoričnih sposobnosti ter jasno izoblikovanih političnih stališčih. Povezal je dve etični ideji, in sicer idejo ljubiti svoje sovražnike po Kristusu in idejo nenasilnega upora po Gandhiju, ter si ustvaril sloves neomajnega bojevnika za pravice zapostavljenih.