Od slovensko-japonske teniške kombinacije je bila v drugem krogu boljša ameriško-brazilska naveza Hayley Carter/Luisa Stefani, ki je po 61 minutah igre zanesljivo slavila s 6:2 in 6:2.

V nadaljevanju največjega turnirja na peščeni podlagi na svetu bo od slovenskih predstavnikov nastopil le še Aljaž Bedene, ki se bo v tretjem krogu pomeril s petim nosilcem, Grkom Stefanosom Tsitsipasom.

Pred Zidanškovo so se od pariškega turnirja že poslovile tudi Polona Hercog in Kaja Juvan v posamični ter Andreja Klepač in Katarina Srebotnik v konkurenci dvojic.