Matjaž Šerkezi o tem, da je v gorah pozimi potrebno tudi znanje, kako uporabljati primerno opremo

"Dnevi so krajši in hladnejši, noči so mrzle. Treba je imeti s seboj topla oblačila. Potrebujemo čelno svetilko, tudi cepin, dereze, primerno obutev. Potrebujemo tudi znanje, kako in kdaj to opremo uporabiti. Sicer so dereze in cepin lahko zelo nevarni."