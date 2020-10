Po šestnajstih letih v predalih koncesijska pogodba za Srednjo Savo končno ugledala luč dneva

Po šestnajstih letih usklajevanj in prelaganj po predalih in mizah uradnikov in ministrov so danes pristojni na državni in lokalni ravni končno podpisali koncesijsko pogodbo in sporazume z občinami za projekt gradnje do dvanajst hidroelektrarn na srednji Savi med Ježico in Suhadolom. »To je velik dan,« z visokoletečimi besedami ni skoparil minister za okolje Andrej Vizjak.