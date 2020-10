Še preden so prve snežinke padle na vrhove slovenskih gorskih verig, se je na najvišjega slovenskega očaka povzpel poskočni muzikant Dejan Krajnc. Pa ne zato, da bi kar tako, brez namena lazil tja gor, temveč zato, da si je uredil pričesko. Da, na Triglavu. Kot so poročali na portalu 24ur.com, se je Dejan praktično z danes na jutri odločil, da gre na Triglav po novo frizuro, ki mu jo je pri Aljaževem stolpu uredil svetovno znan velenjski frizer Marko Hriberšek. Javnosti je zaupal, da je en dan prej kupil pohodne čevlje in da po večurni hoji ni dobil niti enega žulja. »Hoja je bila zame zelo naporna. Na vrhu sem bil krščen, obrit, polakiran, tudi irokezo mi je naredil, nato pa se je vreme še poslabšalo in smo se odpravili nazaj,« je po prihodu nazaj navdušeno razlagal Krajnc.

Tako dobre vrtičkarske letine, kot je bila letos, menda že dolgo ni bilo. Pred zimo je seveda treba pobrati čim več pridelkov in jih konzervirati, da se bodo lahko tudi v zimskih mesecih, kot so razložili v reviji Zvezde Lady, mastili z zdravo prehrano in vitamini. Televizijski voditelj in novinar Zvezdan Martič je takšen primerek, ki za zimo pripravlja marmelade in sokove ter vlaga sladke in pekoče feferone, nekaj pridelkov pa shrani v zamrzovalnik. A ker vedno zraste več, kot doma potrebuje, ima vedno nekaj odjemalcev, prijateljev in znancev, ki živijo v mestih in so veseli domače zelenjave in sadja. Kdo so ti prijatelji in znanci, sicer ni hotel razkriti, je pa povedal, da je zasedba odjemalcev kar zvezdniška, tudi po merilih revije Zvezde Lady. Brigita Šuler je v nasprotju z Zvezdanom skromnejša. Njena letina je bila sicer obilna, vendar s številom sadik ni pretiravala, zato bo vložila le nekaj bučk, paradižnik še zori, zeleno solato, melone in kumare pa sta z možem že pojedla. »Pomembno mi je, da imam zelenjave dovolj za čez poletje in zgodnje jesenske dni, zato niti nimam navade, da bi povrtnine vlagala,« je ponižno dejala Brigita.

Natašo Pirc Musar poškodovala kegljaška krogla

Manj sreče pri kmetovanju je imel one dni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki slovi kot nadvse uspešen rejec telic. Po informacijah, ki so jih pri reviji Reporter dobili iz njegovega domačega kraja Olimje, je minister doma ubil sršena, in ker je bil prepričan, da je mrtev, naj bi ga prijel s kosom papirja in hotel vreči stran. A sršen ni bil mrtev in je ministra pičil v roko. Počivalšek je doživel hudo alergično reakcijo in je imel pravzaprav samo še toliko moči, da je poklical sosede, ki so mu pritekli na pomoč. Samo hitro ukrepanje tistih, ki so ministru priskočili na pomoč, naj bi ga rešilo najhujšega, so zapisali in dodali, da Počivalšek deluje, kot da mu ne more nič do živega. Ne afere z maskami, ne interpelacija, ne opozicija. »Če bi ga ocenjevali po njegovih nastopih in drži, bi lahko rekli, da bi si upal spoprijeti se tudi z bikom ali medvedom,« so še zabeležili. Neprijetno srečanje s črno-rumeno nadležno žuželko je imela tudi igralska in pevska diva Tanja Ribič. Kot so izvedeli od vira blizu igralke, kot so se pohvalili pri reviji Zvezde Lady, jo je popoldne, pred eno izmed predstav, med obiskom vinograda pičil sršen, a k sreči reakcija na pik ni bila tako huda kot pri ministru, tako da je nadvse priljubljena igralka svojo vlogo lahko odigrala do konca kljub menda zelo očitni in hudi oteklosti.

Smola je doletela tudi nekdanjo stevardeso, televizijsko voditeljico in informacijsko pooblaščenko, danes pa nadvse uspešno odvetnico Natašo Pirc Musar, ki si je med kegljanjem natrgala ramo. V reviji Suzy so priobčili, da je Pirc-Musarjeva, ki na vsakem treningu po njihovih informacijah prestavi za kar eno tono kegljaških krogel, kar počne s strastjo in veseljem, staknila nadvse neprijetno poškodbo – strgane vezi v rami. Seveda je priznana odvetnica takoj obiskala zdravnika, ki ji je predpisal mirovanje in fizioterapijo ter jo napotil celo na okrevanje v zdravilišče Dolenjske Toplice.