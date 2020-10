Mednarodni bienalni festival Lutke, ki ga že 15. po vrsti pripravlja Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL), bo od danes do prihodnjega četrtka ponudil izbor sodobne mednarodne lutkovne produkcije, ki ga je zasnovala umetniška vodja festivala Ajda Rooss. Na ogled bo dvanajst uprizoritev različnih zvrsti in dve instalaciji, večina programa pa je namenjena odraslemu občinstvu. Prizorišč bo tokrat več: zaradi obnove enega izmed odrov LGL bodo festivalski dogodki tudi v Kinu Šiška, Pionirskem domu, Hiši otrok in umetnosti ter Stari mestni elektrarni.

»Soočanje z novo družbeno in gledališko resničnostjo je načrtovanje festivala vsak dan znova postavljalo pred izzive,« priznavajo v LGL. »Spreminjala se je oblika, program se je sestavljal in razdiral v skladu s spreminjanjem epidemiološke slike in možnosti prehajanja meja.« Kljub temu da je bilo kar nekaj gostovanj odpovedanih, prinaša festival »vrsto inovativnih uprizoritvenih presežkov«, so prepričani. »Letošnji festival ponuja raznovrstne vizualne izraze in se odziva na aktualna družbena vprašanja ter razpira refleksijo sodobnega časa in sveta.« Gostili bodo skupine iz Francije, Belgije, Portugalske, Češke in Španije, nekaj pa bo tudi domačih predstav, med njimi premiera uprizoritve Tihožitje v režiji Tina Grabnarja, ki poskuša »z radikalnimi uprizoritvenimi pristopi razumeti tisto, kar nas dela žive«, in je nastala v koprodukciji LGL in zavoda Flota.

Širjenje prostorov tradicije

Festival bo uvedla koprodukcijska predstava Zatočišče v izvedbi francoske skupine Yokai, ki uokvirja vzdušje ekološke katastrofe in se sprašuje, »ali so še kje prostori, kjer bi se počutili varne«, sledile bodo poetična filigranska zgodba Čajka belgijsko-čilskega tandema avtoric Natache Belove in Tite Iacobelli, ki se dotika staranja ter osamljenosti, pa portugalska nadrealistična ekshibicija To ni Gogoljev nos, lahko pa bi bil… skupine A Tarumba, predstava Eh man hé španske zasedbe Zero en conducta, meditativni lutkovni nokturno Moč v izvedbi Jiříja Zemana in Martine Maurič Lazar, tragikomična kompozicija Biti Don KihotTeatra Matita in druge.

V okviru evropskega projekta Puppets and Design bosta na ogled predstava predmetnega gledališča Ostržek v režiji Mattea Spiazzija (Lutkovno gledališče Maribor) in pa uprizoritev Nestanovitni zrak francoskega umetnika Laurenta Bigota, katere glavni akterji bodo zavrženi predmeti. Tradicionalno razumevanje lutkovne umetnosti bodo med drugim izzvali z avdiovizualnim projektom Žarkolom v izvedbi intermedijskega umetnika Tadeja Droljca in predstavo Poslednja skušnjavaVlada Repnika, pa tudi z interaktivno gledališko instalacijo Pokukaj!, ki bo na ogled v Hiši otrok in umetnosti. Ob tem bodo v sodelovanju s programom Teatroskop, ki teče pod okriljem Francoskega inštituta, jutri ob 15. uri pripravili še spletno okroglo mizo Ven iz zatočišča, na kateri se bodo predstavili letošnji francoski gostje in organizacije iz širše regije, ki se ukvarjajo z lutkarstvom.