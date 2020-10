Sojenje zaradi zalezovanja: Ogledu pornografije bi se raje izognili

Na sojenju Primožu Burgerju zaradi zalezovanja in posesti pornografskega gradiva so zaslišali izvedenca za računalniško forenziko. Pregledal je zasežene elektronske nosilce s spornimi fotografijami in posnetki, večina je bila izbrisana v dneh pred hišno preiskavo.