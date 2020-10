Vrhniški zbiralec in predelovalec odpadkov Kemis ne sme več delovati v nobenem od treh spornih objektov. To je postalo jasno po tem, ko je gradbeni inšpektorat 25. septembra izdal odločbo, s katero Kemisu prepoveduje uporabo nadstrešnice za skladiščenje odpadkov (objekt A), ki jo mora v roku 360 dni porušiti. Ker so morali že prej prenehati uporabljati prizidek k nadstrešnici (objekt B) in zalogovnik za požarno vodo (objekt C), je Kemis ostal brez vseh treh bistvenih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.

Kot je razložil odvetnik vrhniške občine Tomaž Petrovič , ni toliko bistveno, da mora Kemis zgradbo podreti, ampak bolj, da v njej enako kot v preostalih dveh ne sme več delovati. S tem so Vrhničani, ki se že vse od 15. maja 2017, ko je prišlo do požara, zavzemajo, da bi Kemis prenehal delovati v njihovi občini, zelo blizu cilja. »Od prejema odločbe naprej Kemis v objektu A ne sme več poslovati. Tega ne more zadržati nobena pritožba ali začasna odredba. Zdaj ima prepoved opravljanja kakršne koli gospodarske dejavnosti v vseh treh objektih,« je dejal Petrovič. Kemis sicer lahko poskuša legalizirati črno gradnjo, s čimer bi lahko preprečil rušenje. Prizadevanja za legalizacijo objekta A že tečejo. Pred tem so skušali legalizirati tudi objekt C, kar pa jim za zdaj ni uspelo. Primer objekta C je na upravnem sodišču, ki ni ugodilo zahtevi Kemisa po začasni uredbi, dokončne odločitve pa še ni sprejelo. Objekta B Kemisu v nasprotju s preostalima dvema ni treba porušiti, uporabljati pa ga ne sme, ker nima uporabnega dovoljenja.

Inšpektor je izpostavil, da so po požaru leta 2017 brez gradbenega dovoljenja na novo zgradili dele nadstrešnice nad temeljno talno ploščo. Ugotovil je tudi, da je bil poškodovani del objekta odstranjen brez upravnih dovoljenj in v enakih gabaritih zgrajen na novo. »Izvedeni posegi pomenijo gradnjo novega objekta. Ker se lahko gradnja novega objekta začne le na podlagi pravnomočnega ali vsaj dokončnega gradbenega dovoljenja, velja na novo zgrajeni del objekta A reciklažnega centra za nelegalno gradnjo,« so sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor ter dodali, da deli objekta, na katerih so opravili le vzdrževalna dela, lahko ostanejo.

Bo Kemis spoštoval odločbo?

Petrović je opozoril na to, da Kemis doslej ni vedno upošteval inšpekcijskih odločb. Sprva je namreč objekta B in C kljub prepovedi uporabljal, nato pa to prenehal. Na to opozarjajo tudi nekateri v lokalni skupnosti. »V preteklosti smo že doživeli, da Kemis ni upošteval odločb inšpekcije. Tako da dokler ne ustavijo poslovanja v nelegalnih objektih, ne moremo biti zadovoljni. Vztrajati moramo pri stališču, da smo pred zakonom vsi enaki in da zakoni veljajo tudi za Kemis,« pravi predstavnik lokalne skupnosti Andrej Marković. Odločitev inšpektorata je pozdravil župan Vrhnike Daniel Cukjati, ki pravi, da bo »občina Vrhnika zdaj lahko končno zaživela brez bremena družbe Kemis«. Tudi na občini upajo, da bo Kemis tokrat spoštoval zavezujočo odločbo.

Ali bo res tako, še ni jasno, kajti v Kemisu pravijo, da bodo na vprašanje, ali bodo odločbo spoštovali, lahko odgovorili šele po tem, ko jo bodo prejeli. Včeraj so nam sporočili, da so bili do zdaj o njej obveščeni le iz medijev. O morebitni pritožbi in delovanju oziroma obstoju podjetja v prihodnje se bodo odločili »po temeljiti in celoviti presoji odločbe«. Potrdili so, da objektov B in C še vedno ne uporabljajo, in dodali, da trenutno poslujejo s približno 20 odstotkov zmanjšanim obsegom, kar da je povezano z upadom gospodarske dejavnosti zaradi covida-19.