Aplikacijo so prvič predstavili leta 2015, do zdaj jo je naložilo že več kot 150.000 uporabnikov, mesečno pa jo redno uporablja dobrih 51.000 voznikov. Rešitev so razvili z namenom, da na nevsiljiv, a korekten in čim bolj relevanten način vpliva na zmanjšanje prekoračitev hitrostnih omejitev, spodbuja varnejšo vožnjo in predvsem vožnjo z manjšim številom prometnih nesreč. Prenovljeni DRAJV prinaša številne novosti, kot je denimo spremljanje napak pri vožnji v realnem času, pri čemer takojšnje povratne informacije o načinu vožnje uporabniku omogočajo nenehne izboljšave. "Nova aplikacija uporabnika opozarja o vseh hitrostnih omejitvah in morebitnih napakah, ki se dogajajo med vožnjo, kar nam je lahko v veliko pomoč pri izboljšanju vožnje in voznih navad," pravi Špela Jereb Planinšek, višja strokovna sodelavka v službi za inovacije in digitalizacijo poslovanja Zavarovalnice Triglav.

Novi DRAJV uporabnikom, ki vozijo varno, še naprej prinaša popust na avtomobilska zavarovanja (zavarovanje odgovornosti, zavarovanje voznika in zavarovanje splošnega kaska) in zavarovanje za mladega voznika. Uporabniki, ki mesečno prevozijo 400 kilometrov z rezultatom minimalno 90 točk, si lahko zagotovijo 25 odstotkov popusta, manj mesečno prevoženih kilometrov prinaša nekaj manj popusta. Pri nadgradnji in razvoju nove aplikacije so se povezali s slovaškim podjetjem Sygic, ki je eno izmed vodilnih na področju navigacije.