Odpadke odpeljali, a to je šele začetek sanacije

Tri leta je trajalo, da so z območja družbe Ekosistemi, ki ga je julija 2017 zajel uničujoč požar, odpeljali še preostalih nekaj več kot 1200 ton ožganih in drugih odpadkov. Lani so jih odpeljali 7500 ton. Toda to je šele čiščenje, na vrsti so temeljite analize tal.