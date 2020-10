Za opremo doma so torej pomembni kakovost in prijeten videz ter nenazadnje oprema po meri posameznika.

Za obdobje, ki prihaja, jesen in zimo, strokovnjaki za opremljanje doma v barvno paleto postavljajo predvsem barvo mandljevega olja, oljčno zeleno, temno modro in svetlo sivo. Te barve se pojavljajo pri oblazinjenem pohištvu in pri dodatkih za dom. Pri lesu sta v trendu oreh in naravni hrast v vseh odtenkih. Lesu sta se letos pridružila še kamen in kovina.

Sedežna garnitura in jedilna miza, potem pa vse naokoli

Če je dnevni prostor srce doma, sta sedežna garnitura in jedilna miza s stoli glavni žili, ki poganjata življenje v tem prostoru.

Če začnemo pri sedežni garnituri, ta je zadnja leta dobila intimen pridih, saj je s svojo obliko »nagnala« goste za jedilno mizo ali okoli kuhinjskega otoka. Klasične sedežne garniture s tabureti so zamenjale sedežne z veliko površino za počitek, za sproščeno gledanje televizije ali zgolj za regeneracijo v objemu doma. Okoli te sedežne so postavljene tudi večje svetilke z nežnejšo, zadimljeno svetlobo ali samostoječe bralne luči. V nekaterih domovih so klubske mizice zamenjali odlagalni pulti ali manjše, lažje in zato tudi bolj dinamične mizice. Nekatere so v dveh dimenzijah, tako se jih lažje položi eno na drugo, kar prihrani pri prostoru. Dnevna soba namreč kar kliče po minimalizmu. Prostor je namenjen sprostitvi, zato se je treba še posebej izogibati odvečnim kosom pohištva, kot so nepotrebne in velikokrat tudi nefunkcionalne viseče omarice. Pohištvo okoli sedežne garniture naj bo zato izbrano premišljeno, vsak kos pa naj ima tudi točno določeno vlogo. Te so lahko: police ali omarice za shranjevanje knjig, dnevnega čtiva, raznih okraskov ali multimedijskih pripomočkov.

Pri oblazinjenem pohištvu pa se ne sme zanemariti kakovosti in vrste materiala. Letos sta modna usnje in mikrotkanina. Vendar naj bo izbor materiala stvar posameznika, saj je nekaterim usnje lahko blizu le zaradi vzdrževanja, za posedanje ali ležanje pa bi raje izbrali tekstil. Tudi premične in dekorativne blazine naj bodo smiselno izbrane. Dekorativne in nepritrjene okrasne blazine so lahko kaj hitro odveč ali, če niso kakovostne, hitro izgubijo obliko in nova sedežna kaj hitro izgubi svežino. Noge sedežne garniture so ponovno lesene.

Pri sedežni garnituri je treba poleg velikosti, oblike in materiala premišljeno izbrati tudi barvo. Ta naj se prilagaja prostoru in vsem družinskim članom, tudi otrokom. Ne pozabite, svetle sedežne garniture so lepe, a bolj dovzetne za madeže.