Elektronska kresnička spremlja gibanje otrok Ravno na dan, ko je produkt prvič postavil na trgovske police, je mladi inženir, ki se je v državo pred tremi leti priselil iz Perma v Rusiji, pridobival maturitetno oceno iz slovenske književnosti. Pravi, da je sklepanje pogodb z velikimi slovenskimi podjetji zanj mnogo lažje, kot naučiti se naše slovnice. V njegovem visokotehnološkem podjetju si kruh služijo še trije najstniki, naročil pa imajo dovolj vsaj za leto dni. Flare je produkt, ki staršem omogoča spremljanje gibanja njihovih malčkov na poti v šolo. Gre za klasično kresničko, ki v sebi skriva GPS-oddajnik, povezan z mobilno aplikacijo. Starši lahko v resničnem času spremljajo gibanje otroka ali pa dobijo opozorilo, kadar otrok zapusti vnaprej določeno »varno« območje. Tehnologijo, ki napravo poganja, je 19-letnik razvil sam, prvo prototipno serijo so s prijatelji izdelali v lastni delavnici in ker so jo razprodali v pičlih štirih dneh, so se povezali z znano slovensko gazelo Dewesoft, ki jim je vzpostavila proizvodno linijo ter zagotovila zagonska sredstva.

Naročil več od zmožnosti S podjetjem AMZS, ki je v projekt vstopilo kot mentor in prvi kupec, so podpisali terminsko pogodbo za trženje produkta na spletu in v njihovi prodajni mreži, ki bo vključevala tudi odmevno marketinško kampanjo v letošnji božični sezoni. Naročil, kot pravijo v ekipi, imajo trenutno več, kot jih zmorejo dobavljati. Ekipa za zdaj še ne razkriva, koliko dobička načrtujejo v prihodnjem letu, so pa že prvi mesec dosegli več kot za 20.000 evrov prometa. Med štipendiste Ustvarjalnikove Fundacije za ustvarjalne mlade se je Andrei Morozov zapisal prav z idejo elektronske kresničke Flare. Rodila se je v Zavodu 404, kjer so fantu pomagali fizično izdelati prvo digitalno napravo. »Ohišje naprave je narejeno iz posebne plastike, ki odbija svetlobne žarke, znotraj pa je elektronsko vezje, ki sem ga s pomočjo svoje delovne skupine sprogramiral sam.« V prihodnosti si Andrei želi ostati v podjetništvu in še naprej razvijati svoje poslovne ideje. »V današnjem času, ko je tehnologija dvigalo sveta, se moramo opreti na povezovanje različnih znanj,« je prepričan.